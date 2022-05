DOVO in de race voor direct lijfsbehoud na knappe zege bij Sportlust’46

De gastvrouw in de bestuurskamer van Sportlust’46 had een voorzichtig vermoeden wat de uitslag gisteravond zou gaan worden. Ze nam de honneurs even waar van een collega, want eigenlijk was ze van het scorebord. 1-2 voor DOVO zou ze vermoedelijk gaan intikken, want Sportlust had het elftal aardig door elkaar gehusseld met het oog op de nacompetitie.