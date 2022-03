DOVO reist 222 kilometer zonder succes, Hercules komt goed weg bij Brederodes

In het regionale amateurvoetbal stonden vanavond een paar wedstrijden op het programma. Derdedivisionist DOVO beleefde een slechte avond in Staphorst, Scherpenzeel verloor in extremis en Hercules en Brederodes hielden elkaar in evenwicht.

Derde divisie

Staphorst - DOVO 2-1 (2-0)

Stan Haanstra 1-0 (strafschop), Ruben Kin 2-0, Lion Kalentjev 2-1.

222 kilometer reizen voor een potje inhaalvoetbal en geen resultaat. DOVO verloor vanavond op bezoek bij Staphorst nipt met 2-1. Daarmee verzuimde de nummer vijftien van de derde divisie afstand te nemen van de onderste regionen. Staphorst sloeg vlak voor rust twee keer toe, maar via Lion Kalentjev kwam DOVO terug in de wedstrijd. Het bleek de opmaat naar een spannende slotfase, waarin Quincy Arends twee keer de gelijkmaker op zijn voet had en in de slotseconden nog op de lat kopte.

Hoofdklasse



Spijkenisse - Scherpenzeel 2-1 (0-0)

Tevfik Ceyar 0-1

Op het lastig bespeelbare veld in Spijkenisse stond het halverwege 0-0. De thuisploeg zag al na vijf minuten een doelpunt worden afgekeurd vanwege een handsbal. Na 62 minuten kwam Scherpenzeel op een 0-1 voorsprong door een doelpunt van Tevfik Ceyar. Vijf minuten voor tijd kwam Spijkenisse op gelijke hoogte, nadat Scherpenzeel al eerder een paar hachelijke momenten had overleefd. In extremis trok de thuisploeg ook nog de overwinning over de streep.

Tweede klasse



VSCO’61 - VRC 3-0 (1-0)

VRC, de nummer vijf in de tweede klasse G, leed vanavond een teleurstellende nederlaag tegen VSCO’61, dat als nummer negen aan het duel begon. De Veenendalers speelden een prima eerste helft, maar kwamen na een kwartier wel met 1-0 achter. Na een uur incasseerde de ploeg van Jan Gaasbeek uit een strafschop de tweede treffer en vlak voor tijd werd het ook nog 3-0.

De wedstrijd tussen Maarssen en Geinoord ging in de tweede klasse opnieuw niet door en wordt nu op dinsdagavond 15 maart gespeeld.

Derde klasse

Brederodes - Hercules 1-1 (0-0)

Clancy Lucker 1-0, Nabor van der Weerd 1-1

Het duel tussen de twee gehavende ploegen eindigde in een gelijkspel, waar de bezoekers het meest tevreden mee mochten zijn. Debutant Clancy Lucker scoorde tien minuten voor tijd de 1-0, waarna Hercules pas in de derde minuut van de blessuretijd de gelijkmaker produceerde.

HSSC’61 - Odysseus’91 1-2 (1-1)

Felix Brinkhuis 1-1, Luuk Wismans 1-2

Odysseus’91 nam het goede gevoel van de winst op OSM’75 van zaterdag mee naar Hei- en Boeicop, waar het thuis nog ongeslagen HSSC’61 werd verslagen: 1-2. ,,Zij kwamen er niet aan te pas. Ondanks onze personele problemen pakken we in vier dagen tijd zes punten. Dat is een compliment waard naar de groep”, vindt trainer Zimon van der Horst.

