DOVO stunt in Nijkerk, EDO zwijnt in slotfase, situatie FZO penibel: dit is het overzicht van het amateurvoetbal

In het regionale amateurvoetbal stonden vanavond diverse inhaalwedstrijden op het programma. DOVO stuntte bij koploper Sparta Nijkerk, EDO had weinig te klagen tegen Vriendenschaar en de situatie van FZO wordt erg penibel. Dit gebeurde er vanavond nog meer op de amateurvelden.

Jack’s League

GVVV-Spakenburg 4-0 (4-0)

1-0 Mart de Jong, 2-0 en 3-0 Lars ten Teije 2-0, 4-0 Jordi Bitter

De 81ste editie van de blauwe derby tussen GVVV en Spakenburg gaat als een bijzondere de boeken in. GVVV zorgde voor een daverende verrassing door de bezoekers met 4-0 te verslaan. De Veenendalers die tot nog toe zo moeilijk wisten te scoren, werd door het armetierige Spakenburg geen strobreed in de weg gelegd. Na vijfentwintig minuten was de eindstand al bereikt en stond sportpark Panhuis volledig op zijn kop.

Derde divisie:

Sparta Nijkerk-DOVO 1-1(0-0)

0-1 Anil Mercan, 1-1 Jesse van Nieuwkerk

DOVO boekte een knap resultaat op bezoek bij koploper Sparta Nijkerk. De nummer zestien van de derde divisie speelde met 1-1 gelijk. Na een uur spelen kwam DOVO aan de leiding, nadat het in de openingsfase ook zomaar op achterstand had kunnen komen. Maar doelman Jeroen Vrolijk toonde zijn goede vorm. Matthijs van Nispen was de aangever voor de 0-1 van Anil Mercan. Daarmee leek een stunt in de maak, totdat Sparta Nijkerk in de 79ste minuut gelijkmaakte. Opnieuw Vrolijk voorkwam daarna erger.

Tweede klasse:

JSV Nieuwegein-BFC 0-3 (0-2)

Hekkensluiter JSV Nieuwegein verkocht zijn huid duur tegen nummer twee BFC, maar tot de eerste punten van het seizoen leidde dat niet. In de eerste helft was JSV beter, maar in de 42ste en 43ste minuut waren daar plotseling de 0-1 en 0-2 van de formatie uit Bussum. Zaterdag wacht voor JSV op eigen veld de kraker met plaatsgenoot Geinoord.

Batavia’90-VRC 6-0 (4-0)

,,Een ontluisterende avond.” Dat was het commentaar van trainer Jan Gaasbeek na de 6-0 nederlaag van VRC bij Batavia’90. ,,We speelden tegen een heel goede ploeg, maar van onze kant was het dramatisch. We misten een paar spelers en waren niet op volle sterkte, maar dan mag je niet met 6-0 verliezen. Er was alleen niets op af te dingen.”

Derde klasse:

EDO-Vriendenschaar 2-1 (0-0)

1-0 Angelo Rutten, 1-1 Amine Lakhal, 2-1 Milo Prins

Opnieuw ging het niet makkelijk voor EDO. Vlak nadat Angelo Rutten de ploeg op 1-0 schoot, kwam Vriendenschaar door de rode kaart van Abid el Idrissi met tien man kwam te staan. Toch kwamen de Culemborgers terug tot 1-1, maar in de slotfase schoot aanwinst Milo Prins de koploper toch naar de zege. Voor spits El Idrissi betekende dit zijn tweede rode kaart van het seizoen, waar EDO het gat naar nummer twee Houten vergroot naar negen punten.

FZO-Olympia’25 1-4 (1-2)

1-2 Wouter Schoofs

De Zeister ploeg van trainer Remco Claessens kwam opnieuw tekort voor een resultaat. De situatie voor FZO wordt nu toch echt penibel: het gat naar DOSC, dat op de veilige elfde plaats staat, is nu zes punten met een wedstrijd meer gespeeld.

Everstein-OSM’75 4-2 (3-2)

0-1 en 0-2 Dave Trentelman, 1-2 Victor Snoek, 2-2 Jop van Steen, 3-2 Joran het Lam, 4-2 Davey Diks

Everstein volbracht een knappe comeback. Na een sterke start voor hekkensluiter OSM’75 repareerde de formatie van Remko Versteeg voor de rust de schade door met 3-2 de pauze in te gaan. Nadat Davey Diks er 4-2 van maakte, was het duel gespeeld. Voor Everstein betekent het de eerste zege van 2022.

PVC-Amsvorde 3-1 (2-0)

1-0 Younes el Yandouzi, 2-0 Bishoy Shehata, 3-1 Sjors Vinke

Het is wellicht nog wat vroeg in het seizoen om te spreken van een laatste strohalm, maar zo zal het op sportpark Marco van Basten toch gevoeld worden. De rode lantaarn wordt door de zege overgedragen aan Amsvorde, waardoor PVC een plaats die directe degradatie betekent inruilt voor een nacompetitieplek.

