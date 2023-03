Drieberger Gennaro Ooft ontwikkelt zich snel onder de vleugels van SVL: ‘Ik ben trots op die jongen’

Wie de festiviteiten in de kleedkamer van SVL aanschouwde, kon zich bijna niet aan de indruk onttrekken dat de titel in de eerste klasse een feit was. Vanzelfsprekend was dat niet het geval, zo vroeg in maart, maar de gure wind op sportpark Oranjehof in Langbroek maakte in de kleedruimte symbolisch ruimte voor een warme deken. De 2-1 zege op Nivo Sparta, in een draak van een duel, betekende dat SVL vijf punten boven de nacompetitiestreep staat.