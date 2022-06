Duel GVVV - Kozakken Boys onder hoogspanning, burgemeester stelt veiligheidsmaatregelen in

De wedstrijd voor een plaats in de tweede divisie tussen GVVV en Kozakken Boys van morgen is aangemerkt als risicowedstrijd. Maximaal 500 supporters van Kozakken Boys mogen alleen met een verplichte bus-combi naar Veenendaal komen.

Dat is een van de maatregelen die burgemeester Gert-Jan Kats van Veenendaal vanavond heeft getroffen. Aanleiding zijn de ongeregeldheden tijdens de eerste ontmoeting tussen beide clubs in Werkendam.

Woensdagavond raakte een klein deel van de supporters van GVVV en Kozakken Boys met elkaar slaags, waarna het duel vijf minuten werd stilgelegd. Ten minste een toeschouwer in het uitvak van de bezoekende club raakte door het gooien van glaswerk gewond. Na het incident in de eerste helft bleef het rustig.

Twee aparte toegangen

Verder wordt sportpark Panhuis afgesloten en voor het uit- en thuispubliek in twee delen opgesplitst met twee aparte toegangen. Leden van GVVV hebben gratis toegang. Online zijn tot morgen 12.00 uur tot maximaal 1000 kaarten te bestellen via de website vaan de club. GVVV verwacht 2000 toeschouwers. Voor, tijdens en na de wedstrijd wordt er geen alcohol geschonken.

In de vele overleggen tussen burgemeester, politie en clubs die pas vanavond werden afgerond, is ook gesproken om de wedstrijd niet door te laten gaan. Dat stuitte echter op bezwaren van de KNVB, die de beslissende wedstrijd niet wilde verplaatsen naar een later tijdstip in het toch al lange seizoen. Ook het spelen van de wedstrijd zonder publiek is overwogen.