Eddy Levering mist ambitie bij DVSU: ‘Hij verwacht kennelijk meer van de jongens en de club’

Alleen bij thuiswedstrijden een fysiotherapeut, geen competitief tweede elftal en een te klein deel van de spelersgroep dat er altijd is: in de notendop de reden waarom Levering aan het eind van het seizoen stopt bij DVSU. ,,Er is een meningsverschil tussen mij en het bestuur over welke positie prestatief voetbal zou moeten innemen binnen de club. Als dat verschil niet te overbruggen is, is dat wat het is”, relativeert de trainer.