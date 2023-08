EK in Ahoy geeft inkijkje in basketballeven Anouk: ‘Nu zien mensen waar ik elke dag voor aan het trainen ben’

Met video's Annemiek van Vleuten ondanks pech lachend over streep bij laatste WK: ‘Ik kreeg daar kippenvel van’

Annemiek van Vleuten kwam in Glasgow zwaaiend en lachend over de finish van haar laatste WK. Ze slaagde er niet in haar titel te prolongeren. De 40-jarige Van Vleuten kende meerdere keren materiaalpech en eindigde als achtste, met een achterstand van bijna drie minuten op de Belgische winnares Lotte Kopecky. ,,Ik kon niet anders dan het accepteren”, vertelde Van Vleuten.