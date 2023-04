Eli Brouwer blikt terug op clash in Varsity van 2022: ‘Roeien moet je niet doen uit boosheid, dan verkramp je’

Roeier Jacob hoopt in de Varsity weer op zijn ‘rockstar moment’: ‘Ik zag oude mannen met tranen in de ogen’

Morgen stapt Jacob van de Kerkhof (26) tijdens de Varsity, de nationale studentenroeiwedstrijd, weer in de Oude Vier van de Utrechtse vereniging Triton. Zoet is zijn herinnering aan de editie van drie jaar geleden. ,,Ik zag oude mannen met tranen in de ogen aan de kant staan.”