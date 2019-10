Elk rondje op de wielerbaan is anders voor Jan-Willem van Schip

FC Utrecht moet thuis meer punten pakken

14 oktober Nu FC Utrecht negen wedstrijden onderweg is, is de omschakeling in de ploeg de grootste tegenvaller. Bij balverlies staat de restverdediging niet altijd goed en liggen de linies te ver uit elkaar. Dat moet beter op elkaar worden afgestemd en volgens mij is John van den Brom daar mee bezig. Dat tweede tegendoelpunt tegen Vitesse komt omdat er geen druk op de bal wordt gegeven. Dat is een euvel. Wie stapt uit? Wie is daar verantwoordelijk voor? In positiespel en balbezit was FC Utrecht vele malen beter, maar Vitesse wint wel.