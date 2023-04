Emile Brouwers loopt in Zeister derby opnieuw zware knieblessure op: ‘Ik was even in tranen’

Dat de wedstrijd in een gelijkspel eindigde, was bijzaak voor FZO. De nummer zes van de competitie had de nummer dertien graag verslagen, maar ook trainer Remco Claessens beaamde na afloop dat de vermoedelijke kruisbandblessure van Brouwers de grootste smet was. ,,Zijn blessure is ons grootste verlies. Die jongen heeft veertien maanden hersteld, stond voor het eerst weer in de basis sinds zijn blessure en dan dit”, treurde de trainer.