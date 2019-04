Europese droom hockeyers Kampong spat uiteen

EHLHet Europese avontuur van de hockeyers van Kampong is na één wedstrijd al ten einde. De Utrechters verloren in Eindhoven, in de achtste finales van de Champions League van het hockey, van het Duitse Rot-Weiss Köln: 2-3.

Kampong speelt morgen om 19.30 uur nog een wedstrijd in de verliezersronde tegen het Schotse Grove Menzieshill, maar die wedstrijd draait alleen nog om punten voor de Europese ranking.

Wat stond Kampong onder druk in het eerste kwart. De Utrechters zaten muurvast in de Duitse klem. Rot-Weiss Köln wervelde over het veld, met al die klerenkasten van mannen. Tik, tak, tok, zo dansten de Duitsers met de bal aan de stick door de Utrechtse stellingen. Toch bleven echt uitgespeelde kansen uit. Tom Grambusch pushte wel op de lat, Kampong-doelman David Harte toucheerde ‘m nog onderweg.

Het eenrichtingsverkeer mocht niet verrassend genoemd worden. Kampong was bij voorbaat al uitgekleed. Sterkhouders Robbert Kemperman en Lars Balk waren niet op tijd hersteld van blessures. Ook de langer geblesseerden Jasper Luijkx en Casper Roelofs waren er niet bij. Daar tegenover stond de rentree van Sander de Wijn, die zijn rentree maakte na maanden hamstringleed. De aanvoerder speelde volledig mee.

Rollen omgedraaid

Kampong herstelde zich in het tweede kwart, na instructies van coach Alexander Cox in de korte pauze. Ineens waren de rollen omgedraaid, was Kampong de jager en Rot-Weiss Köln de angstige prooi. De kansen volgden zich in rap tempo op voor Kampong. Boet Phijffer tipte op de paal, Philip Meulenbroek maaide over de bal, Ties Ceulemans vond het zijnet.

Kampong en Rot-Weiss Köln stevenden af op de brilstand, maar Jip Janssen dacht er anders over. Zijn tweede strafcorner van de avond eindigde nog op de legguard van Rot Weiss-keeper Victor Aly, in de rebound sloeg hij de bal met zijn backhand snoeihard in de kruising: 1-0. Lang genoot Kampong niet van de voorsprong. Grambusch pushte na rust raak uit een strafcorner, nadat eerste uitloper Ceulemans de bal onderweg toucheerde. Keeper Harte was nu volstrekt kansloos: 1-1.

Thriller na gelijkmaker

Na de gelijkmaker ontspon zich een thriller in Eindhoven, Kampong en Rot-Weiss Köln bestookten elkaar met counters en aanvallen. De ploeg van coach Cox verzuimde afstand te nemen. Na een mooie dribbel van Bjorn Kellerman, waarbij hij twee Duitsers in de luren legde, vond hij Meulenbroek, die met een slappe inzet Aly nauwelijks testte.

Aly kreeg een minuut later hulp van zijn lijnstopper Johannes Grosse. Martijn Havenga mikte uit de vierde strafcorner naast Aly, maar Grosse wist met een vlugge stickbeweging de inzet van de verdediger onschadelijk te maken. Kellerman verzuimde vroeg in het vierde kwart Kampong op voorsprong te brengen. De aanvaller klopte Tom Grambusch op snelheid, doelman Aly was al verslagen, maar Kellerman presteerde het om ‘m naast te pushen.

Kampong kreeg daar direct de rekening voor gepresenteerd. Tom Grambusch speelde uit de vierde strafcorner van Rot-Weiss Köln de bal snoeihard naar de inglijdende Mats Grambusch, die de sublieme uitspeelvariant bekroonde met een doelpunt: 1-2.

Videoscheidsrechter draait overuren

Vijf minuten voor tijd maakte Havenga de gelijkmaker. De verdediger zag zijn inzet uit een strafcorner nog gekeerd worden, de rebound schoot hij snoeihard in de kruising - een kopie van de treffer van Janssen. De videoscheidsrechter keek op verzoek van de Duitsers naar de beelden, maar oordeelde dat de treffer geldig was. Daarna draaide de videoscheidsrechter overuren. De treffer van Meulenbroek werd afgekeurd vanwege een stickblok, twee minuten voor tijd was het televisiegebaar weer zichtbaar toen Rot-Weiss Köln scoorde. Ook door die treffer ging een streep.