Ex-prof Brayton Biekman pakt titel met Houten: ‘Op je oude dag kampioen worden, is toch fantastisch?’

Houten heeft het na vijf jaar derde klasse dan eindelijk geflikt en is door een 5-0 zege op Elinkwijk gepromoveerd. Ze hebben er op Oud Wulven lang op moeten wachten, sinds de club overstapte naar het zaterdagvoetbal. Het belang van die promotie is groot, want met het jeugdfruit dat er hangt, met selectieteams die allemaal in de divisies spelen, is een goed aansluiting op het eerste elftal noodzaak.