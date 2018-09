FC Emmen als opwarmer voor komst Advocaat

Fans van FC Utrecht moeten nog even wachten op de rentree van Jean-Christophe Bahebeck. De van Paris Saint-Germain overgekomen aanvaller trainde deze week niet met de groep en het zal nog even duren voordat hij bij de wedstrijdselectie zit. ,,Dat zal niet volgende week zijn", zegt interim-trainer Marinus Dijkhuizen. Bahebeck draaide ook in Parijs geen volledige voorbereiding en kampte daar met kleine blessures. Behalve pass- en trapoefeningen doet Bahebeck bij FC Utrecht nog bijna niks met de bal of waar weerstand bij komt kijken.



Ook Simon Makienok worstelt nog met zijn wedstrijdfitheid. De Deen hoopt ergens volgende maand, in oktober, honderd procent fit te zijn. Hij is een nieuw krachtprogramma begonnen 'voor de laatste procenten'. Wel zit Makienok bij de selectie en zou hij zelfs kunnen starten, maar logischer is dat de Deen na zijn zware knieblessure rustig wordt gebracht. Hij viel dit seizoen tweemaal in.



Behalve Bahebeck mist FC Utrecht zondag Nick Marsman, Rico Strieder en Lukas Görtler. Marsman is vandaag geopereerd en is een poosje uit de roulatie, net als Strieder die nog enkele weken pas op de plaats moet maken na een knie-operatie. Görtler heeft een lichte blessure, maar is er zondag sowieso niet bij.