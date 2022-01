FC Utrecht begint mét Maeda aan winterse voorbereidingen op kraker tegen Ajax

Aanvankelijk had Utrecht een trainingskamp naar het Overijsselse Delden in gedachten, maar dat plan is toch afgeblazen. Dat kan niet los worden gezien van de coronamaatregelen die gelden in Nederland. Daarom traint de selectie van René Hake ‘gewoon’ door op Overvecht-Noord in aanloop naar de eredivisiehervatting op zondag 16 januari, om 12.15 uur tegen Ajax in Stadion Galgenwaard. Daarbij overweegt Utrecht om nog (een) oefenwedstrijd(en) te spelen.

Verblijfsvergunning

Hake kan deze eerste trainingsweek al beschikken over Naoki Maeda. De 27-jarige Japanner werd halverwege december vastgelegd door technisch directeur Jordy Zuidam. Hij wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van het Japanse Nagoya Grampus. Als Zuidam daarna de optie tot koop licht, ligt Maeda tot medio 2025 vast in de Domstad. Vandaag werd bekend dat de verblijfsvergunning van Maeda in orde is en dat de linksbenige aanvaller zich dus kan voorbereiden op het treffen met Ajax.

Tegenover de komst van Maeda staat het vertrek van twee aanvallers. Adrián Dalmau (27) tekende rond kerst tot het einde van het seizoen bij Sparta Rotterdam, met een optie voor een extra jaargang. Verder werd de 22-jarige Nick Venema, die niet meer in beeld is bij het eerste elftal en zijn wedstrijden bij Jong FC Utrecht meepikte, voor de rest van het seizoen verhuurd aan VVV-Venlo.

Tegenvallende resultaten

Verder verwachten Hake en Zuidam niet al te veel wisselingen in deze winterse transferperiode. Daarbij is Hake zelf voorlopig zeker van zijn plek. De tegenvallende resultaten in de laatste weken voor de winterstop waren voor Zuidam en grootaandeelhouder Frans van Seumeren geen reden om in te grijpen.

Zij koesteren het werk en de resultaten van Hake over het hele kalenderjaar 2021. Het contract van Hake loopt nog door tot komende zomer. In een later stadium zal worden besproken of een nieuw contract een optie is of dat Utrecht de markt op gaat voor een nieuwe trainer.

