FC Utrecht bekert verder ondanks twee uitglijders van doelman Nijhuis in Dordrecht

Door Tim Reedijk



Het contrast met 4 maart kon gisteravond bijna niet groter. Een ramvolle Galgenwaard, ondergedompeld in een bad van geluk door de zege op uitgerekend aartsrivaal Ajax, en dat in de halve finales van de KNVB-beker. Het grenzeloze verlangen naar een finale in De Kuip, met eremetaal binnen handbereik, nog maar één wedstrijd verwijderd van een prijs én een plek in de groepsfase van de Europa League.

Nee, dan dinsdag. Een klein cultstadion in Dordrecht, waar een plukje supporters het helemaal af had gemaakt. Zeikweer. Bekervoetbal in optima forma, een beetje mistroostig, vooral ook zo’n contrast met waar FC Utrecht vorig jaar stond. Tot de coronacrisis kwam en – het verhaal is bekend – de bekerfinale definitief geschrapt werd.

Krampachtig

Bijna krampachtig wilde trainer John van den Brom in aanloop naar het treffen met FC Dordrecht het onderwerp vermijden. Onder het mom van nieuwe ronde, nieuwe kansen ging het over de ambities van dit seizoen. Toch is de pijn van vorig seizoen ontegenzeggelijk nog voelbaar. Maak eigenaar Frans van Seumeren middenin de nacht wakker, fluister zachtjes ‘KNVB’ en zijn bloed zal opnieuw koken, gegarandeerd.

FC Utrecht heeft nog een lange weg te gaan om zich weer in zo’n kansrijke positie te manoeuvreren als vorig jaar. De eerste horde werd dinsdag genomen. De omstandigheden deden denken aan 21 januari van dit jaar, uit bij FC Eindhoven in de achtste finales van de KNVB-beker. Toen ontsnapte FC Utrecht aan uitschakeling. Daar leek het dinsdag lange tijd niet op, maar twee flinke flaters van nieuwbakken eerste doelman Thijmen Nijhuis (22) hielden de Dordrechtse hoop veel langer levend dan gedacht.

John van den Brom praat met de assistent-scheidsrechter.

Nijhuis kreeg maandag te horen dat hij voorlopig de voorkeur krijgt boven leeftijdgenoot Maarten Paes, die net hersteld is van een coronabesmetting en ook niet sterk aan het seizoen begon. Bij de eerste kans van FC Dordrecht liet Nijhuis de inzet van Nikolas Agrafiotis uit zijn handen glippen. Toen het verschil weer twee was, ging Nijhuis opnieuw flink in de fout door heel ver uit zijn doel te komen. Agrafiotis profiteerde wederom en zowaar rook de hekkensluiter van de Keuken Kampioen Divisie bloed.

Dat was, op basis van de eerste helft, helemaal niet nodig. Bart Ramselaar startte als aanvallende middenvelder, waardoor Eljero Elia eindelijk zijn eerste basisplaats als linksbuiten te pakken had. Van Elia, in combinatie met linksback Django Warmerdam, kwam constant dreiging uit en ook Ramselaar speelde opnieuw sterk. De 24-jarige Amersfoorter schoof na vijf minuten de bal al achter doelman Anthony Swolfs. Na de gelijkmaker van Agriafotis zorgden vlak voor rust opnieuw Ramselaar, op aangeven van Warmerdam, en direct daarna Gyrano Kerk voor een comfortabele ruststand.

Maar daarna ging Nijhuis dus opnieuw in de fout en prompt leverde FC Utrecht aan overwicht in in een overwegend zwakke tweede helft. Even leek FC Dordrecht zelfs op gelijke hoogte te komen, maar een van richting veranderd schot werd wegens buitenspel afgekeurd. Daarna gooide Sander van de Streek de wedstrijd alsnog in het slot. Daarmee doorstond FC Utrecht in een triestig decor in elk geval het eerste obstakel, in een reis die in het teken staat van onvervuld verlangen. Die uiteindelijk moet leiden naar een kans om een groot, gapend gat te dichten.