FC Utrecht besluit trainingskamp in Oostenrijk winnend

Maar in deze formatie was Utrecht zoekende tegen de Russen, die in het eerste kwartier voldoende kansen kregen om te scoren. Uiteindelijk was het een handsbal die ervoor zorgde dat dat daadwerkelijk kon gebeuren, de toegekende penalty werd perfect binnengeschoten door Tkachev. Niet veel later kopte Willem Janssen de gelijkmaker binnen, die om onduidelijke redenen werd afgekeurd. Drie minuten later was het alsnog raak toen Leon Guwara, de absolute uitblinker vandaag aan Utrecht-zijde, de bal voortrok en Gustafson die bal knap in de kruising joeg.