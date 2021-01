FC Utrecht bevestigt transfer Ter Avest, contract tot medio 2024

,,Ter Avest is een speler met een goede wedstrijdmentaliteit, veel loopvermogen en een drive naar voren. Ondanks zijn 23-jarige leeftijd heeft hij veel ervaring in de eredivisie”, aldus technisch directeur Jordy Zuidam. ,,Op jonge leeftijd was hij al aanvoerder van FC Twente, dat zegt iets over zijn karakter. In de Serie A is hij een completere speler geworden. Met zijn speelstijl past Ter Avest bij de club. We zijn blij hem aan boord te hebben bij FC Utrecht.”