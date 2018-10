FC Utrecht boekt na jaren weer miljoenenwinst

De netto winst van 4,4 miljoen euro is een flinke opsteker ten opzichte van de twee seizoenen ervoor, toen er toen negatieve cijfers genoteerd werden (-1,6 miljoen euro in 2016/2017 en -6,5 miljoen euro een jaar eerder). FC Utrecht nadert het doel om 20 miljoen euro omzet te draaien. Over afgelopen seizoen komt de club uit op 19,7 miljoen euro, waar dat de jaargang ervoor nog ‘slechts’ 16,2 miljoen euro was.



Met de transfers van Sebastién Haller en Sofyan Amrabat naar respectievelijk Eintracht Frankfurt en Feyenoord boerde FC Utrecht goed, waarmee het transferresultaat op liefst 11,2 miljoen euro uitkwam ten opzichte van bijvoorbeeld 5,7 en 0,3 miljoen euro in twee seizoenen eerder.



Tevredenheid dus, in Galgenwaard. Al beseft de club dat er geïnvesteerd moet blijven worden in de academie, spelers en het Sportcomplex Zoudenbalch. Om dat te bereiken, moet de huidige groei zich voortzetten, claimt de club, die het als positief beschouwt dat het aantal businessleden is gegroeid en het toeschouwersaantal gestaag stijgt.