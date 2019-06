FC Utrecht-clubman Henk Vonk (77) overleden

COLUMN JOHN VAN LOEN De opzet voor de nacompeti­tie heeft ook nadelen

11:00 Met VVZ’49 verspeelden we drie weken geleden in de laatste minuut de titel. De vraag is dan: hoe raap je alles bij elkaar voor de nacompetitie? Dat is moeilijk. In de eerste wedstrijd stonden we na twintig minuten met 0-2 achter tegen OSM’75, dus ik vond het ongelooflijk knap dat we met 4-2 wonnen.