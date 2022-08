FC Utrecht-coach Fraser komt aanhang tegemoet: goalgetter Dost in basis tegen Cambuur

Met Bas Dost in de basis gaat FC Utrecht morgen op jacht naar drie punten tegen Cambuur. Coach Henk Fraser verklapte vanmiddag dat hij zijn topspits laat starten tegen de Friezen. ,,Hij is voor ons van grote waarde.”

Een minzaam glimlachje trekt om de mondhoeken van Henk Fraser. Zojuist is hem gevraagd of Bas Dost, die vorige week tegen RKC zo sterk ingevallen spits, morgenavond aan de aftrap staat tegen Cambuur. En nu, wanneer hij de vraag in heeft laten dalen, duidt de FC Utrecht-coach zijn overwegingen.

,,Weet je”, zegt hij. ,,We zijn heel zuinig op Bas. Ik ben als de dood dat hij, wanneer ik hem nu volop in actie laat komen, straks een paar weken uit de running is met een hamstringblessure. De discussie is dus: laat ik hem beginnen? Of laat ik hem invallen? Maar goed, hij is van grote waarde van ons.” Na een korte stilte: ,,Het zou inderdaad zomaar kunnen dat Bas start tegen Cambuur…”

Quote De concurren­tie is groot, de verschil­len zijn klein Henk Fraser

Feilloos tekent de situatie hoe er met Dost wordt omgesprongen in stadion Galgenwaard. Alsof hij een zeldzaam gouden armband is; zo zuinig zijn ze bij FC Utrecht op de spits die afgelopen weekeinde in Waalwijk zijn elftal met twee doelpunten voor een nederlaag behoedde (2-2). Over het duel met RKC gesproken: Fraser zag heus dat zijn ploeg het met name in de tweede fase van de eerste helft lastig had in het Mandemakers Stadion.

Voorkeur

Desondanks wenst hij zich bij voorkeur vast te houden aan de openingsfase, waarin zijn ploeg goed voor de dag kwam. ,,Druk zetten, dominant zijn; dat is het FC Utrecht dat ik wil zien. Niet één kwartier in de eerste helft, zoals tegen RKC, maar zo lang mogelijk. Met die insteek beginnen we aan de wedstrijd tegen Cambuur.”

Bij FC Utrecht is Mark van der Maarel de vervanger van de tegen RKC geblesseerd geraakte Mike van de Hoorn. Enige onzekerheid lijkt verder wie Fraser een linie verderop posteert: Taylor Booth of de van Schalke 04 overgekomen en in Waalwijk goed spelende Can Bozdogan. ,,Daarover zullen we snel de knoop doorhakken”, zegt Fraser. ,,De concurrentie is groot, de verschillen zijn klein.”

Sean Klaiber

Fraser herhaalde vandaag dat hij en FC Utrecht nog altijd op zoek zijn naar versterking voor de selectie. Sean Klaiber is één van de gegadigden. ,,Sean is een typische FC Utrecht-speler”, vindt Fraser. ,,Hij heeft een goede instelling. Ik weet ook zeker dat hij ijzersterk uit zijn blessureperiode zal komen. Hij is een naam die we hier zeker niet zomaar van tafel vegen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.