FC Utrecht-coach Henk Fraser optimistisch: ‘We zijn er klaar voor; dat gevoel heb ik heel sterk’

De wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk is al een poosje afgelopen, als FC Utrecht-trainer Henk Fraser in de catacomben de termen ‘dominantie’ en ‘veerkracht’ als een lavastroom over zijn lippen laat komen. Natuurlijk, er was heus nog genoeg aan te merken op het laatste oefenduel in de voorbereiding. Maar, de oud-verdediger herhaalt het met enige regelmaat, qua strijdwijze beviel het optreden tegen de Oekraïense topclub hem voor het grootste deel zeker.