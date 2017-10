FC Utrecht creëert te weinig in oefenduel tegen VfL Wolfsburg

Negatief geoordeeld heeft FC Utrecht negen uur in een bus gezeten - heen en terug- om op het trainingscomplex van VfL Wolfsburg één kans te creëren. Die was voorbehouden aan één van de twee Duitsers in Utrechtse dienst, Lukas Görtler.

Maar wie het oefenpotje positiever bekeek, kwam tot de conclusie dat Utrecht een leerzaam middagje achter de rug heeft. Tegen een ploeg die qua stugheid en compact spelen misschien wel een voorbeeld is voor de Utrechters. Weliswaar stelde trainer Martin Schmidt slechts twee (wissel)spelers op die afgelopen weekeinde tegen Mainz aantraden, maar qua tegenstand had Utrecht desondanks een behoorlijke kluif aan de huidige nummer 12 van de Bundesliga.

Quote Nu ging het fout toen we met zijn tienen stonden, dat is net teveel van het goede tegen zo'n tegenstander.

BRAAFHEID: 'Mijn bloed was te heet'

Edson Braafheid heeft niet bijster veel spijt van zijn rode kaart. Hij sloeg een tegenstander na een opstootje. De Utrechtse captain sommeerde zijn ploeg eerst om van het veld te stappen, maar bond later in. Het was een boze reactie op eerdere momenten, zei hij. ,,Mijn bloed werd een beetje te warm. Even daarvoor lag ik op de grond na een duel en ging er een gast op mijn scheenbeen staan. Dat was niet de eerste keer. Daar was ik woedend over. Natuurlijk mag je niet zo reageren, maar het is wel een verhaal met twee kanten.'' Ten Hag zegt dergelijk gedrag nooit goed te spreken, maar hij begrijpt ook waarom Braafheid zo reageerde. ,,Handig is het niet. Maar ik heb wel meer van dit soort gasten nodig, die spirit tonen. Edson is een winnaar, een krijger. Hij zoekt de grens op, al moet je er nooit overheen gaan.'' Pluspunt? Utrecht - dat aantrad met een mix van basiskrachten en bankzitters - gaf weinig weg. De Duitse opponent kwam pas op schot nadat Edson Braafheid weg werd gestuurd. ,,Wolfsburg speelt qua 'pressing' en compactheid zoals wij dat ook willen. Alleen zijn zij een stapje verder'', analyseert Yassin Ayoub. ,,Voor ons was dit heel leerzaam. Ik denk dat er veel beelden in deze wedstrijd zitten die we kunnen gebruiken om ons spelsysteem nog beter onder de knie te krijgen. Je hebt ook gezien dat we een stap hebben gezet. Natuurlijk doet het iets met een ploeg als je opeenvolgend met 4-0 en 7-1 van Twente en PSV verliest. Maar zondag tegen Vitesse en nu tegen Wolfsburg waren we weer een ploeg die weinig weggaf. Dat is altijd onze basis geweest. Nu ging het fout toen we met zijn tienen stonden, dat is net teveel van het goede tegen zo'n tegenstander.''

Minpuntje? Utrecht creëerde de laatste twee wedstrijden wel heel erg weinig kansen. ,,Het doelgevaar is te pover'', beaamt trainer Erik ten Hag. ,,Normaliter krijg je tegen dit soort tegenstanders ook slechts vier, vijf kansen. Maar ééntje is te weinig. Het moet dynamischer. Dat we defensief een stap hebben gezet in de afgelopen dagen is helder, maar het is wel zaak de balans tussen defensief en aanvallend weer te gaan vinden. Tegen PSV en Twente was het veels te naïef. Daar kwam het euvel aan het licht waar deze ploeg al twee jaar last van heeft: We zijn teveel met 'lekker voetballen' bezig, terwijl het om winnen gaat. Op dat vlak is er nog veel te winnen.''

Verschil

Lukas Görtler baalt van de kans die hij miste. ,,Krijg je er één dan moet-ie er in. In deze wedstrijd zag je wel het verschil tussen het Nederlandse en Duitse voetbal terug. Hier in Duitsland is verdedigen prioriteit. Pas als dat goed staat, gaan ze vooruit denken. In Nederland is het vaak anders. Daardoor lopen Nederlandse ploegen misschien sneller tegen counters aan. Niet voor niets eindigen veel wedstrijden in Duitsland in 0-0, 1-0 of 0-1. In Nederland zie je zelden een 0-0.''