FC Utrecht-doelman De Keijzer optimistisch: ‘Als ik zo doorga, kunnen ze straks niet om mij heen’

Nee, Fabian de Keijzer zat zondag niet te hopen op een blunder van Vasilis Barkas. Natuurlijk wil de 22-jarige doelman zo snel mogelijk zijn plek onder de lat terug, maar zijn van Celtic gehuurde Griekse collega maakt vooralsnog een prima indruk in de vernieuwde ploeg van Henk Fraser. ,,Het heeft geen zin om naar anderen te kijken, ik ga uit van mijn eigen kracht. Het is fijn dat ik weer fit ben en dat dit zonder terugslag is gelukt. Ik heb al een maand geen last meer.”

De Keijzer (22) raakte op 7 mei in de uitwedstrijd bij PEC Zwolle kort voor het rustsignaal geblesseerd aan zijn bovenbeen. Een uiterst ongelukkig moment, zegt de geboren Leusdenaar vier maanden later. ,,Ik had net mijn kans gepakt als eerste keeper. Het ging lekker en de play-offs kwamen eraan. Ik verheugde mij enorm op de spanning en atmosfeer bij die wedstrijden. Met het publiek erachter krijg ik meestal vleugels. Dat ik die blessure opliep was vreselijk balen.”

De jonge keeper speelde vorig seizoen veertien duels, waarin hij achttien keer werd gepasseerd. Een behoorlijk gemiddelde, zeker omdat FC Utrecht in die periode met slechts vier overwinningen niet zijn beste fase beleefde. Na vier wedstrijden met Jong Utrecht is De Keijzer, die zondag tegen Vitesse terugkeerde in de selectie, klaar voor zijn rentree.

,,Ik wacht op mijn kans, ondertussen werk ik keihard aan mijn verbeterpunten en de sterke punten die ik nog verder kan ontwikkelen. Als ik zo doorga, kunnen ze straks niet meer om mij heen”, zegt de doelman, die morgen hoort of hij bij de definitieve selectie van Jong Oranje zit.

