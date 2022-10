FC Utrecht door in beker, maar zorgen blijven in aanloop naar Sparta-thuis

Dankzij een moeizaam tot stand gekomen 0-3 overwinning op Sportlust’46, is FC Utrecht door naar de tweede ronde van de KNVB-beker. Maar: zorgen blijven er in aanloop naar Sparta-thuis van zondag.

Je hebt de supporter en je hebt de supporter de luxe. De bekerwedstrijd tegen Sporlust’46 is amper afgefloten als Frans van Seumeren de voorgaande negentig minuten eens overziet vanaf de volgepakte hoofdtribune. Om zijn nek danst een FC Utrecht-sjaal. Zijn handen klappen ritmisch mee op de muziek. En om zijn mond krult een voorzichtige glimlach.

Na twee weken waarin zijn club het af liet weten tegen AZ en PSV, is eindelijk weer eens een resultaat geboekt. Tegen amateurs weliswaar, maar toch. Dankzij de 0-3 overwinning in Woerden wordt het negatieve sentiment in elk geval voor even wat doorbroken. En dat doet een fan, zeker zo’n loyale fan als Van Seumeren, zichtbaar goed.

Een vrij vroeg doelpunt van Sander van de Streek, weer hij, blijkt deze donderdagavond de aanzet tot een wedstrijd waarin FC Utrecht met 0-3 wint. En daarmee heeft de ploeg van Henk Fraser zich verzekerd voor de tweede ronde van de KNVB-beker. Zaterdag zal uit de loting naar voren komen wie de volgende tegenstander is in het toernooi.

‘En we gaan met z’n allen naar de Kuip’

Enig cynisme valt de aanwezige FC Utrecht-supporters niet te ontzeggen na een bekerwedstrijd die allesbehalve hoogstaand is geweest. ,,En we gaan met z’n allen naar De Kuip”, klinkt het uit tientallen kelen op het sfeervolle sportpark Cromwijck.

Als geen ander beseffen ze vermoedelijk dat hun elftal er nou niet bepaald een tiki taka-voorstelling van heeft gemaakt tegen de knokkende amateurs. Alweer niet, zou je bijna zeggen. Maar het gaat ze ditmaal te ver om ze daarvoor verbaal af te straffen. Net als Van Seumeren even verderop, omarmen zij liever het positieve. Eenvoudigweg omdat het nu, in een periode van crisis, niet de tijd is om te sikkeneuren over matig spel.

Met een ietwat opgevijzeld vertrouwen toeleven naar het competitieduel met Sparta; daar was het Fraser om te doen tegen Sportlust’46. Iets dat niet bepaald vanzelfsprekend zou zijn, wist hij, met de bekerdreunen van Vitesse en RKC nog vers in het geheugen. En die wetenschap komt feilloos tot wasdom in Woerden. De treffer van Van de Streek volgt op een fase waarin de thuisclub via Kesley den Haag en de prima spelende Joshua Patrick beste kansen heeft gekregen.

Einde aan onzekerheid

Even pijnlijk als kenmerkend voor de gemoedstoestand van FC Utrecht is het dat het elftal van Fraser in het vervolg nauwelijks mogelijkheden creëert tegen Sportlust’46. Pas als Van de Streek twintig minuten voor tijd zijn tweede heeft gemaakt, komt aan de onzekerheid een eind.

Zorgenvrij is Fraser overigens nog allesbehalve voorafgaand aan de wedstrijd tegen Sparta, waarin hij en zijn ploeg onherroepelijk onder een vergrootglas zullen liggen na de teleurstellende seizoenstart. Aan het rijtje afwezigen Bas Dost, Jens Toornstra, Nick Viergever en Mike van der Hoorn - als toeschouwer aanwezig op sportpark Cromwijck - is nu ook de tegen Sportlust’46 uitgevallen Django Warmerdam toegevoegd. Onduidelijk is nog wie van dit vijftal inzetbaar is zondag.

Van Seumeren, in Woerden zo fanatiek meelevend? Hij is er sowieso bij tegen de Spangenaren. Hopend op de ommekeer van zijn club waarin hij al ettelijke miljoenen in heeft gestoken.

Sportlust’46 - FC Utrecht 0-3 (0-1) 19. 0-1 Sander van de Streek, 70. 0-2 Sander van de Streek, 90+3. 0-3 Sean Klaiber.

