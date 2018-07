FC Utrecht experimenteert in aanloop naar serieuze testcase

Voor zover het te vergelijken is, kon je gisteren aan de oefenwedstrijd van Feyenoord al zien hoe het is om tegen een kampioen te spelen uit een land dat het begin van de competitie nadert. De Rotterdammers gingen, overigens niet op oorlogssterkte, kansloos met 3-0 onderuit tegen het Zwitserse Young Boys.



Red Bull Salzburg begint eind juli al aan de competitie en is dus verder in de voorbereiding. Bij FC Utrecht daarentegen liggen de opties nog veelal open. In oefenwedstrijden en trainingen wordt geëxperimenteerd met verschillende formaties en spelers op wisselende posities. Zo was vandaag bij de eerste training al te zien hoe Sander van de Streek in een partijspel als rechteraanvaller in een tweespitsenformatie werd gebruikt, iets waar hij niet onwelwillend tegenover staat. Ook stond hij in die formatie aan de rechterkant op het middenveld, terwijl Simon Gustafson op '10' speelde. Joris van Overeem lijkt voornamelijk een optie voor de linker- of rechterkant van het middenveld, de plekken die zijn vrijgekomen door het vertrek van Yassin Ayoub en Mateusz Klich.



Voor wat het waard is, want het blijft de voorbereiding waar - net als in de eerdere oefenwedstrijden - experimentjes worden uitgevoerd. Tegen Salzburg en maandag tegen Arsenal Tula zal er vermoedelijk meer lijn te zien zijn in de plannen die trainer Jean-Paul de Jong en zijn staf voor het komende seizoen met deze selectie hebben.