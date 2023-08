FC Utrecht-fans houden adem in: blijft hun goalgetter Tasos Douvikas in Galgenwaard?

Met nog een kleine drie weken tot het sluiten van de transfermarkt leven FC Utrecht-supporters tussen hoop en vrees. Blijft Tasos Douvikas in Galgenwaard? Wat nagenoeg zeker is: morgenmiddag tegen PSV staat de Griek ‘gewoon’ in de basis.