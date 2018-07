FC Utrecht gelijk op met Portsmouth in voorlaatste oefenwedstrijd

Regiosport Fransman Slilam voert plaatsings­lijst aan in Vinkeveen

26 juli Nassim Slilam is - in tegenstelling tot het merendeel van de concurrentie - een nieuw gezicht op het Plassentoernooi. De 28-jarige Fransman, voor de liefde naar Amsterdam gekomen, is als eerste geplaatst in Vinkeveen.