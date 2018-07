FC Utrecht gelijk op met Portsmouth in voorlaatste oefenwedstrijd

De wedstrijd op Fratton Park diende min of meer als vervanger van de Europa League-trip die FC Utrecht eind vorig seizoen verspeelde aan Vitesse. De ambiance aan één kant van de tribunes oogde ook Europees, met dat typisch Britse publiek bij League One-middenmoter 'Pompey'.



FC Utrecht begon goed aan de wedstrijd en kwam via een pegel van Klaiber op voorsprong. Het was één van de sporadische hoogtepunten aan de kant van de Utrechters, die daarna op een enkele kans na vooral tegenhielden. Twee doelpunten van Portsmouth in de eerste helft werden wegens buitenspel afgekeurd, maar vlak voor het rustsignaal kwam de thuisploeg toch langszij via een afstandsschot van Walkes.



Na rust stal vooral David Jensen de show aan de kant van de formatie van trainer Jean-Paul de Jong. De Deen onderscheidde zich met meerdere reddingen, vooral op inzetten van Ronan Curtis die kans op kans miste vandaag maar wel werd uitgeroepen tot man van de wedstrijd.



FC Utrecht speelt donderdag haar laatste oefenwedstrijd voordat de competitie begint, in de Galgenwaard tegen het Spaanse Levante.