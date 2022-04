FC Utrecht incasseert wéér tikken en strompelt naar play-offs: ‘Daar moeten we pieken’

FC Utrecht in blessure­tijd onderuit in de Kuip, vrees voor ernstige blessure St. Jago

Tot ver in blessuretijd had FC Utrecht een punt in de Kuip in het vizier. Een laat doelpunt van Luis Sinisterra besliste anders. Nog slechter nieuws was er over Tommy St. Jago, die mogelijk opnieuw een zware blessure heeft opgelopen.

24 april