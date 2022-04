FC Utrecht leeft in vrees toe naar diagnose Tommy St. Jago: ‘Ik hoop écht dat het meevalt’

De schrik zat er stevig in in het Utrechtse kamp na afloop van het verloren duel met Feyenoord (2-1). En dat had natuurlijk alles te maken met het uitvallen van Tommy St. Jago, die ongelukkig terechtkwam na een duel met ex-Utrecht-spits Cyriel Dessers. Hij bleef liggen, werd uitgejoeld en bekogeld door Feyenoord-fans achter het doel, maar moest – nadat het spel minutenlang stillag – per brancard van het veld worden gedragen.