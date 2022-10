FC Utrecht legt lat hoog bij herstart vrouwentak: ‘Binnen drie jaar meedoen om de top vier’

Wie de concurrenten van FC Utrecht worden en of er wel andere clubs zijn die komend seizoen de eredivisie in willen, is nog niet duidelijk. Maar mocht er een strijd losbarsten om dat ene plekje, dan wil manager vrouwenvoetbal Marlou Peeters niets aan het toeval overlaten. ,,Wij willen met het allerbeste plan komen. Voor ons is bijna geen ander scenario denkbaar dan dat we de eredivisie ingaan”, is Peeters vol vertrouwen.