FC Utrecht licht optie in contract Bart Ramselaar, einde avontuur voor Bagus Kahfi

De optie in het contract van Bart Ramselaar is gelicht bij FC Utrecht. Zijn verbintenis liep na dit seizoen af, maar de Amersfoorter staat nu tot medio 2023 onder contract.

FC Utrecht had een eenzijdige optie in het contract van Ramselaar (25), die in 2019 overkwam van PSV. Met het lichten van de optie voorkomt de club dat de zelf opgeleide speler na dit seizoen transfervrij de deur uit zou lopen.

FC Utrecht had niet voor alle spelers goed nieuws. De opties van Jong FC Utrecht-spelers Eros Maddy, Derensili Sanches Fernandes en Bagus Kahfi zijn niet gelicht. Dat betekent dat er voor laatstgenoemde Kahfi een einde komt aan zijn avontuur in Utrecht. De 20-jarige Indonesiër is in eigen land immens populair en hoopte in Utrecht op zijn grote doorbraak in Europa, maar hij zal op zoek moeten naar een andere club.

Jeugdspelers

De contracten van Danilio Ruperti, Jord Ruijgrok, Joey Houweling en Rida el Barjiji en jeugdspelers Dion Versluis en Juruel Bernadina zijn formeel opgezegd. Volgens de wet- en regelgeving rond spelerscontracten moest de club voor 1 april duidelijkheid geven.

Mogelijk gaat FC Utrecht in een later stadium nog met de spelers om de tafel. Met jeugdspeler Achraf Boumenjal is de club nog in gesprek over een verlengde samenwerking voor komend seizoen.

