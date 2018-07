FC Utrecht met harde cijfers onderuit tegen Kasimpasa

Tegenstander Kasimpasa is negen dagen op trainingskamp in Nederland en had al melding gemaakt van de oefenwedstrijd, die FC Utrecht eigenlijk niet openbaar wilde maken. De ploeg van Jean-Paul de Jong startte niet met de beoogde elf voor het komende seizoen. Talenten Ruben Hoogenhout, Odysseus Velanas, Othman Boussaid en Patrick Joosten stonden aan de aftrap bij de wedstrijd die niet toegankelijk was voor supporters. Sander van de Streek begon weer als (valse) nummer 9 in een 4-3-3-formatie.



Het was niet eens dat de Domstedelingen veel minder speelden dan de Turkse opponent. Alleen was die wel veel en veel efficiënter. Aan de hand van twee smaakmakers, Abdurrahman Khalili en Diagne Mbaye, werd de defensie van FC Utrecht bij vlagen opengereten. Een knappe vrije trap van Khalili zorgde voor de openingstreffer, de sterke en snelle Mbaye troefde tien minuten later het Utrechtse verweer op snelheid af en klopte Nick Marsman één-op-één.



Ook FC Utrecht kreeg over de wedstrijd verspreid voldoende kansen. Met name Cyriel Dessers ging vandaag zeer slordig met zijn mogelijkheden om. Aan de andere kant was het weer het tandem Khalili-Mbaye dat na rust voor een zelfde productie zorgde. Vlak na de pauze kopte Mbaye knap raak; vrij snel daarna kon hij zijn hattrick completeren nadat Khalili een vrije trap op de paal schoot. De rebound voor leeg doel was geen probleem voor de uitblinker van vandaag. Omdat ook FC Utrecht zo nu en dan kansen bleef krijgen, vertekende de 0-4 het wedstrijdbeeld. Sylla Sow tikte in de slotminuut nog de eretreffer binnen, maar de nederlaag was dik verdiend. Zaterdag krijgt de FC kans op eerherstel als een Engels tripje naar Portsmouth wacht.