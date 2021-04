FC Utrecht mist viertal in jacht op definitieve play-offsplek

De beste wedstrijd van FC Utrecht onder trainer René Hake was zonder meer die uit bij Willem II, toen het liefst 0-6 werd. Dat is nog maar iets meer dan twee maanden geleden. ,,Ze hebben nog steeds een best goede ploeg, vind ik”, aldus Hake. ,,Wij hebben echt niet zoiets van ‘daar lopen we even overheen’. Dat is helemaal niet de gedachte. We moeten er heel veel energie in steken, dat is ook tegen Willem II nodig.”