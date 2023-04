FC Utrecht-pechvogel Hendriks mist uitduel met ‘zijn’ Feyenoord: ‘Geloof me, ik kom nóg sterker terug’

Wanneer FC Utrecht zondagmiddag Feyenoord treft in De Kuip, zit Ramon Hendriks (21) thuis op de bank, of misschien in het stadion. Een gevolg is het van de knieblessure die de van de Rotterdamse club gehuurde verdediger onlangs opliep in de uitwedstrijd tegen FC Groningen. Maar: voor wanhopen past de jongeling. ,,Hier zit geen gebroken jongen op de bank.”