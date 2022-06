FC Utrecht raakt Rick Kruys mogelijk kwijt aan VVV-Venlo

Bij de club uit de Jupiler League is Kruys één van de kandidaten om Jos Luhukay op te volgen. In Limburg komt Kruys, mocht het tot een overgang komen, een oude bekende tegen. Voormalig FC Utrecht-aanvoerder Willem Janssen is de nieuwe technisch manager van VVV-Venlo en is gecharmeerd van de aanpak van Kruys. Volgens De Limburger heeft het eerste gesprek tussen VVV en Kruys al plaatsgevonden.