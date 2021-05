FC Utrecht strikt Quinten Timber en haalt voetbalbroers uit elkaar

De 19-jarige multifunctionele middenvelder is geboren in Utrecht en begon met voetballen bij amateurclub DVSU, waarna hij naar Feyenoord trok. In 2014 stapte hij over naar Ajax, waar hij het tot het Jong-elftal in de Keuken Kampioen Divisie schopte. Waar tweelingbroer Jurriën een basisplaats veroverde in het eerste elftal, waren de perspectieven op een doorbraak voor Quinten minder. Daarom kiest hij nu voor FC Utrecht.