FC Utrecht wil instortingsgevaar halt toeroepen, maar hoe? ‘Als wij de play-offs niet halen, hebben we gefaald’

FC Utrecht mag weer uitpubliek meenemen naar Vitesse, maar alcohol drinken is verboden

Een beperkt aantal van vijfhonderd FC Utrecht-supporters mag volgend voetbalseizoen weer plaatsnemen in het uitvak van stadion GelreDome in Arnhem. Na achtereenvolgende ongeregeldheden was Utrechts uitpubliek daar in februari niet welkom voor de wedstrijd tegen Vitesse.