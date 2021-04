FC Utrecht wil zonder Ramselaar titelfeestje Ajax uitstellen

Donderdagavond 18.45 uurFC Utrecht hoopt morgen haar inbreng te leveren in het uitstellen van een eventueel titelfeestje van Ajax deze week, met een resultaat in het inhaalduel in Amsterdam (18.45 uur). Zonder Bart Ramselaar, die weliswaar hersteld is van een lichte hersenschudding maar die vanmorgen in de warming-up afhaakte.

René Hake wilde het woensdagmorgen niet al te uitgebreid hebben over de pijn van de niet gespeelde bekerfinale van 2020, waarin FC Utrecht het tegen Feyenoord zou opnemen. Maar, zo erkende Hake: ,,Dat sentiment ligt heel anders bij supporters dan bij trainers.”

De emotionele grootaandeelhouder Frans van Seumeren zal een dezer dagen wel eens met argusogen hebben ingeschakeld op de voetbalkanalen. Dat Ajax überhaupt al de bekerfinale speelde, na de ontsnapping van de Amsterdammers in eigen huis tegen FC Utrecht (5-4) in de tweede ronde van het toernooi. En dan de uitreiking: we zullen nooit weten of Willem Janssen als aanvoerder vorig seizoen óók die beker in de lucht had mogen tillen.

Diezelfde Janssen zei vanmorgen met een schuin lachje tegen RTV Utrecht dat hij hoopt dat er in elk geval wat roet in het eten, en het aanstaande titelfeest van Ajax staat op het menu, kan worden gegooid. Hake wil op zijn beurt weer eens een goed resultaat neerzetten in een topwedstrijd, nadat FC Utrecht vaak behoorlijk voor de dag kwam tegen opponenten uit het hoogste eredivisiesegment maar dat zelden omzette in het gewenste resultaat. Alleen uit bij AZ werd gewonnen (0-1).

Volledig scherm Willem Janssen en René Hake van FC Utrecht © Pro Shots / Thomas Bakker

Stugger Ajax

Maar Hake ziet ook de krachten van Ajax. ,,Je ziet dat Ajax heel zakelijk kan winnen. Dat zie je de laatste weken vaker dan vlak na de winterstop”, aldus Hake. ,,Toen waren ze frivoler, nu wat stugger. Maar ze hebben een dusdanige hardheid opgebouwd dat ze wedstrijden wel over de streep trekken. Dat zag je in de bekerfinale en tegen RKC goed terug. Ze leveren wel en dat is knap als je dat over een langere periode kunt.”

Voor de interlandperiode miste Hake tegen Feyenoord (1-2 verlies) de geblesseerd uitgevallen Bart Ramselaar en Mimoun Mahi. Ramselaar is hersteld van zijn lichte hersenschudding, maar haakte woensdagmorgen in de warming-up alsnog af met andere klachten. Mahi trainde deze week voor het eerst deels mee, net als Tommy St. Jago. Zij zullen niet starten tegen Ajax. Justin Hoogma is na een enkelblessure eveneens terug op het veld; hij maakt vrijdag bij Jong FC Utrecht zijn eerste minuten.