FC Utrecht zet grote vraagtekens bij twee afgekeurde doelpunten: ‘De VAR haalt de spelvreugde weg’

Is de VAR nou een verrijking voor het voetbal of overwint de ergernis erover? Die discussie is weer springlevend. In elk geval bij FC Utrecht, dat vanmiddag tegen FC Volendam (0-0) drie doelpunten afgekeurd zag worden, waarvan tweemaal op dubieuze gronden. ,,Het is pure interpretatie van mensen.”