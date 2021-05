FC Utrecht zonder Maher op jacht naar treffers tegen uitgespeeld PSV

Veel staat er niet meer op het spel zondag. FC Utrecht staat zesde, met twee punten meer dan FC Groningen. Nummer vijf Feyenoord is al te ver weg en de ploegen die spelen om plek acht, kunnen FC Groningen niet meer inhalen. De ploeg van Danny Buijs gaat op bezoek bij PEC Zwolle en kan nog over FC Utrecht heen. Dat zou betekenen dat er woensdag in de halve finales van de play-offs wordt afgetrapt in het lekker bekkende Hitachi Capital Mobility Stadion. Als FC Utrecht haar voorsprong met succes verdedigt, wordt het onderlinge treffen in Stadion Galgenwaard uitgevochten.

,,Want daar moet scherpte in komen”, aldus trainer René Hake. ,,De wedstrijden voor de laatste twee duels hebben we laten zien dat we kunnen scoren. Daar moet voor ons de uitdaging zitten. Verder is het gevoel bij ons goed richting de play-offs. We hebben een goede serie, zeker in uitduels, waarin we na gisteren al negen keer ongeslagen zijn. We krijgen weinig kansen en doelpunten tegen en dat zijn goede ingrediënten om op voort te borduren richting de play-offs.”