Felino Helderton pakt kans bij DOVO: ‘Jammer dat hij 3 centimeter te kort is; dan had-ie niet bij ons gespeeld’

Het hoofd ging achterover bij het laatste fluitsignaal van het duel tussen DOVO en DVS’33 Ermelo in de Harry Hamstra Cup (2-2). Negentig minuten leken in een flits de revue te passeren in het hoofd van doelman Felino Helderton. De miscommunicatie in de 28ste minuut met de 1-0 voorsprong voor DVS’33 tot gevolg, zijn knappe redding bij de één-tegen-één situatie en de uiteindelijke gelijkmaker in de korte hoek van de DOVO-goalie. Geen voldoende, zo concludeerde de criticus zelf.