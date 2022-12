Financiële gat tussen Hercules en Van der Kooij nog niet gedicht: ‘Ik leef er ook van, het is mijn beroep’

Negentigste minuut en coach René van der Kooij dirigeert - luid ‘prima’ roepend - zijn ploeg nog een keer naar voren. Het is bloed aan de paal, na de gelijkmaker in de 82ste minuut van Nathan Bijl. Een overwinning ligt in het verschiet. Hier speelt een ploeg die ook recht heeft op de winst, maar telkens is gestruikeld over Mark Voss, de keeper van het Limburgse Groene Ster. Bijl heeft hij eerder gestuit, de redding op de kopbal van Tim Waterink is fabelhaft geweest en Voss is ook Steff van Rooijen te slim af.