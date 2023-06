Fleur Veen jaagt opnieuw naar landstitel inlineskaten: ‘We zijn niet bang voor Marijke Groenewoud’

Vorig jaar 2000 skaters naar de spoedeisen­de hulp: ‘Doe bescher­ming om’

Inlineskaten is flink populair, maar zorgt ook voor drukte op de spoedeisende hulp. Vorig jaar belandden ruim tweeduizend skaters in het ziekenhuis met gebroken botten, een hersenschudding of ander letsel. Het gaat vooral om jonge vrouwen. Vandaag start een campagne met tips om valpartijen en letsel bij het skeeleren te voorkomen.