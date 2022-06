Fortissimo dient degradatieverzoek in: ‘In de eredivisie zijn we kanonnenvoer’

,,Een aantal speelsters stopt of wil lager spelen en het is ondanks onze inspanningen niet gelukt om versterkingen voor de selectie naar onze club te halen”, zegt bestuurslid Michel Schonis, die de situatie betreurt. ,,Maar we zijn ook realistisch. In de eredivisie zijn we volgend seizoen kanonnenvoer, het is verstandig een stap terug te doen. De focus gaat op onze jeugd. Die willen we via een meerjarenplan klaarstomen voor het eerste team, zodat we in de toekomst weer één of twee stappen vooruit kunnen zetten.”