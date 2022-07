Frank Bruijnis (31) gelooft in missie bij Kampong: ‘We gaan niet tegen degradatie spelen’

Als een veldmaarschalk zonder spanning stond Frank Bruijnis (31) dinsdagavond voor het eerst op het trainingsveld van Kampong. Als opvolger van Mark Verkuyl, die de club in zes seizoenen van de tweede klasse naar de hoofdklasse loodste, had Bruijnis geen spanning gevoeld. Hooguit is er bij de Zeistenaar enthousiasme over zijn nieuwe job, nadat hij tijdens zijn vakantie in Kroatië de batterij stevig had opgeladen.