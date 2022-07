Frans Schuitemaker blikt terug op ruim 20 jaar coachen: legendarisch bierviltje én 21 penalty’s

Nijenrodes: 1996-2000

,,Uit die eerste periode bij Nijenrodes, tussen 1996 en 2000, herinner ik me vier namen: Wilco van Schaik, Ronald Scheenhart, Wim van Geffen en Marc Verroen. Met die jongens had ik een geweldige as. Wilco en Ronald stonden centraal achterin, Wim op het middenveld en Marc in de spits. Over tegenstanders riepen ze altijd: ‘We ketsen ze van de dijk af’. In die tijd wonnen we twee periodetitels in de tweede klasse. In de nacompetitiefinale speelden we tegen Volendam. Na de verlenging kwam het tot 21 penalty’s. Wij misten de beslissende strafschop, anders waren we naar de eerste klasse gepromoveerd. Dat was best dramatisch.”