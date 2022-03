Frans Schuitemaker stapt op bij FC Breukelen: ‘Wie ben ik om te blijven zitten?’

Frans Schuitemaker is per direct vertrokken als trainer van FC Breukelen. Volgens de coach is de zaterdageersteklasser, die gedeeld voorlaatste staat, toe aan nieuwe energie.

Dinsdagavond laat kwam Frans Schuitemaker thuis na het teleurstellende resultaat op eigen veld tegen hekkensluiter Almkerk (2-2). Hij had nagedacht over zijn gevoel om op te stappen en sprak erover met zijn vrouw. De ervaren coach ging niet over één nacht ijs, maar pakte woensdag de telefoon en belde Jürgen Reiprich, scheidend voorzitter van de Stichting Topvoetbal FC Breukelen.

De mededeling was helder. Schuitemaker hield het voor gezien, met pijn in zijn hart. ,,Bij elkaar heb ik in meerdere periodes twaalf jaar bij deze club gewerkt”, vertelt de coach. ,,Ik heb ongelooflijk veel aan ze te danken. Dankzij FC Breukelen kon ik in deze regio mijn trainerscarrière verder opbouwen bij Elinkwijk, De Meern, Geinoord en Benschop.”

De resultaten van FC Breukelen zijn dit seizoen heel pover. In veertien wedstrijden won de ploeg pas twee keer en speelde het vier keer gelijk. Acht keer werd er verloren. ,,Niets ten nadele van de spelers, maar de energie die ik erin steek, slaat niet over op de groep. De resultaten zitten niet mee. Ik heb allerlei trucs geprobeerd om de juiste klik te vinden, maar ben tot de conclusie gekomen dat er een trainer nodig is die nieuwe energie brengt. Wie ben ik dan om te blijven zitten? De club is veel belangrijker dan ik.”

Schuitemaker heeft niet gevoel dat hij een zinkend schip verlaat. ,,Dat schip drijft nog, maar heeft nieuwe impulsen nodig. Ik hoop ook van harte dat mijn vertrek de oplossing is voor FC Breukelen en dat ze wedstrijden gaan winnen. Voor Jürgen Reiprich en de technische commissie die na dit seizoen stopt, vind ik dit heel vervelend. Daar voel ik me niet happy bij. Het gaat alleen niet om mij, maar om de club.”

De clubleiding beraadt zich nu op de opvolging van Schuitemaker.

