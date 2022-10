Fraser noemt nu Barkas ‘keeper van de buitencategorie’, maar dacht eerst: ‘Wat een slome’

Terugge­keer­de Mike van der Hoorn: ‘Als je eerlijk bent, heeft FC Utrecht alles’

Mike van der Hoorn is terug bij FC Utrecht. En niet zomaar terug. De verdediger is terug met een missie. In het team dat vanavond SC Heerenveen treft wil hij een rustpunt zijn. ‘Spelers moeten zich comfortabel voelen.’

29 oktober