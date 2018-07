Gavory volgende aanwinst FC Utrecht

'Harde verdediger' Bergström: FC Utrecht biedt totaal­plaat­je

13:19 In het diepste geheim was directeur voetbalzaken Jordy Zuidam de afgelopen tijd bezig om de transfervrije Emil Bergström (25) ervan te overtuigen dat FC Utrecht een goede keuze was. En nu zat hij daar, rond het middaguur in een skybox in De Galgenwaard. ,,De mentaliteit van de fans gaat hand in hand met de mijne.”